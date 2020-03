Siviglia: rifinitura al "Sanchez Pizjuan" per la squadra di Lopetegui (FOTO)

Anche il Siviglia, come la Roma, ha svolto in mattinata la seduta di rifinitura alla vigilia del match di Europa League valido per l'andata degli ottavi di finale. Il match, attualmente in programma alle 18.55, ma messo in dubbio dal blocco dei voli tra Spagna e Italia, si giocherà comunque a porte chiuse. E proprio al "Sanchez Pizjuan", lo stadio del Siviglia, gli uomini di Lopetegui hanno svolto la rifinitura.