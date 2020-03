Siviglia, Ocampos: “Tutti conoscono il potenziale della Roma, sarà una doppia sfida complessa”

RADIO MARCA - Parla all’emittente radiofonica spagnola, Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia. Queste le sue parole sull’imminente sfida contro la Roma:

Partite chiave senza pubblico..

Sono due partite molto importanti per noi e senza pubblico saranno diverse, ovviamente, ma dobbiamo fare quello che facciamo sempre. Ho già vissuto una situazione simile con Marsiglia ed è strano, ma i professionisti devono concentrarsi sul gioco. Il Siviglia, in particolare, è caratterizzato dall’avere una tifoseria che supporta molto nel suo campo e, ovviamente, sarà diverso. Sono casi isolati. Sono tifoso di qualche squadra, mi piace andare in campo… Ma abbiamo famiglia, figli… è una situazione preoccupante e dobbiamo agire. Io e altri compagni volevamo vedere il Sánchez-Pizjuán pieno in un derby.

Che ne pensi della Roma?

Tutti conoscono il potenziale della Roma, un club storico, con buoni giocatori, in un buon momento… È la partita che tutti i giocatori vogliono giocare. Mi è piaciuto il sorteggio. Sono sicuro che sarà molto complesso, sia qui che lì.