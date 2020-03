Siviglia, Lopetegui: "Dobbiamo pensare a riposare per preparare al meglio la partita contro la Roma". Reguilón: "Abbiamo bisogno dei tifosi"

Il Siviglia, prossimo avversario della Roma giovedì sera nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, è sceso in campo nel pomeriggio contro l'Atletico Madrid, partita terminata con il punteggio di 2-2. Al termine della partita il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, ha risposto ad alcune domande dei cronisti, parlando anche della sfida contro i giallorossi. Queste le sue parole: "La squadra ha giocato bene anche se abbiamo sbagliato in alcune occasioni, ma i ragazzi hanno carattere e mentalità. Ora dobbiamo pensare a riposare per preparare al meglio la partita contro la Roma".

Insieme al tecnico spagnolo a fine partita ha parlato anche Sergio Reguilón, terzino sinistro della formazione scesa in campo oggi al Wanda Metropolitano, che ha parlato anche della sfida di giovedì sera contro la Roma. Queste le sue parole: "Usciamo da Madrid con un punto positivo per quanto mostrato, la nostra mente è già alla partita di giovedì contro la Roma. I tifosi? Abbiamo bisogno di loro in casa, nelle notti europee sono ancora più importanti".