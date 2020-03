Siviglia, Suso: "Monchi ha provato a comprarmi più volte. La Roma? Un avversario tosto"

MARCA - Al quotidiano spagnolo, ha rilasciato un'intervista Suso, acquistato dal Siviglia nello scorso mercato di gennaio e più volte, in passato, accostato anche alla Roma. Queste le sue parole:

La Roma?

"È una squadra con un buon allenatore che ha fatto cose molto buone sin dal suo arrivo. Fino a quattro o cinque giornate fa erano in lotta per un posto in Champions. Hanno avuto molti infortuni. Sono un avversario tosto, ma l’Europa League è un nostro obiettivo"

Il Coronavirus?

"Ne stavo parlando con diversi ex-compagni di squadra del Milan. È una situazione poco conosciuta e un po ‘difficile. Ci sono persone che sanno più di noi e devono decidere"

Monchi ha provato più volte a comprarti?

"Sì, ci ha provato ma non c’era mai riuscito. Non erano giusti i tempi. Questo lo era e anche il Milan si è comportato molto bene"

Messaggio di solidarietà all'Italia da parte di Suso, ex giocatore del Milan attualmente al Siviglia. Lo spagnolo, che giovedì affronterà la Roma negli ottavi di finale di Europa League, tramite il suo profilo Instagram ha voluto manifestare la propria vicinanza all'Italia nel difficile momento che sta attraversando a causa dell'emergenza coronavirus. Questo il messaggio del giocatore: "Forza Milano, forza Italia".