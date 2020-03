Europa League: vittorie in trasferta per Leverkusen e Shakhtar. Olympiakos-Wolves finisce 1-1

Dopo le gare delle 18.55, si sono giocati altri tre match validi per gli ottavi di finale di Europa League. Vittoria agevole per il Bayer Leverkusen che si impone per 3-1 sul campo dei Ranger Glasgow, successo in trasferta anche per lo Shakhtar che batte 2-1 il Wolfsburg. Pareggio per 1-1 invece il match giocato in Grecia tra Olympiacos e Wolverhampton.