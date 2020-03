Europa League: vincono Manchester Utd, Basilea e Basaksehir

Nonostante l’emergenza coronavirus, si sono giocati primi ottavi di finale di Europa League. Il Manchester United si è imposto per 5-0 sul campo degli austriaci del LASK Linz. Vittoria anche per Basilea, che vince 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte, e l’Istanbul Basaksehir che batte 1-0 il Copenaghen.