Europa League: SIVIGLIA-ROMA non si giocherà. Non è stata trovata una soluzione per permettere ai giallorossi di partire per la Spagna

Dopo ore di dubbi e incertezze è arrivata la decisione finale: Siviglia-Roma non si giocherà. Dopo lo stop ai voli tra Italia e Spagna a causa dell’emergenza coronavirus, non è stata trovata una soluzione per permettere ai giallorossi di partire, come annuncia la stessa società sui canali social

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020