Europa League, Siviglia-Osasuna 3-2: gli andalusi si fanno rimontare due gol in superiorità numerica ma vincono al 94’

Partita pazza al Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Osasuna. Gli andalusi, prossimi avversari della Roma negli ottavi di finale di Europa League, chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alle reti di En Nesyri e Ocampos e si ritrovano anche in superiorità numerica al 54’ per l’espulsione di Herrera.

A quel punto peró arriva il calo improvviso degli uomini di Lopetegui che in 10 minuti, tra il 64’ e il 74’, subiscono l’uno due dell’Osasuna con Aridane e Torres. Quando tutto lasciava presagire al pareggio è arrivata la doppietta personale di En Nesyri al 94’ che lancia il Siviglia al terzo posto con 46 punti