Europa League 2022: la finale di giocherà alla Puskás Aréna di Budapest

Il Comitato Esecutivo Uefa riunito oggi ad Amsterdam ha scelto le sedi per alcune finali di competizioni per club: l'Uefa Europa League 2022 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest in Ungheria; la Supercoppa Uefa 2022 all'Helsinki Olympic Stadium in Finlandia; la Supercoppa Uefa 2023 alla Kazan Arena in Russia. La prossima riunione del Comitato Esecutivo Uefa si terrà il 27 maggio 2020 a Danzica in Polonia prima della finale di Europa League. La Federcalcio albanese ha ritirato la candidatura di Tirana per le finali della Supercoppa Uefa 2022 e 2023 prima del voto.

Per quanto riguarda il calcio femminile: la finale di Champions League 2022 si disputerà allo Juventus Stadium di Torino, la finale del 2023 al PSV Stadium di Eindhoven in Olanda.

(uefa.com)

