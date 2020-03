Champions League, Atalanta nella storia: il poker di Ilicic regala ai nerazzurri il passaggio del turno. Anche il Lipsia ai quarti dopo il 3-0 sul Tottenham

Il calcio italiano si ferma, la Champions League invece no. E infatti nell'atmosfera surreale di un Mestalla senza pubblico, si è svolto il ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni dove l'Atalanta ha battuto il Valencia 4-3 grazie al poker realizzato da Ilicic che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per i quarti. Inutile dunque la doppietta di Gameiro e il gol di Torres per gli spagnoli. Da segnalare l'ingresso in campo di Florenzi a 10 minuti dalla fine prendendo il posto di Moreno.

Clima diverso nell'altro ottavo di finale tra Lipsia e Tottenham giocato in una Red Bull Arena gremita di tifosi dove i padroni di casa si sono imposti per 3-0 grazie alla doppietta di Sabitzer e la rete di Forsberg. Mourinho non riesce dunque a ribaltare il risultato dell'andata (1-0) e si ritrova ora fuori dalla coppa.

Nelle urne del 20 marzo prossimo, giorno dei sorteggi per i quarti di finale di Champions League, ci saranno quindi anche i nomi di Atalanta e Lipsia, in attesa delle altre partite che si disputeranno tra domani e la prossima settimana, virus permettendo.