Agnelli: "Con posto sicuro in Champions si proteggerebbero investimenti di club come la Roma"

Presidente della Juventus e dell'ECA, Andrea Agnelli ha parlato al Business Football Summit, evento organizzato dal 'Financial Times'. Tra i temi toccati, anche quello di una Champions League con posti 'garantiti', utilizzando l'esempio della Roma, non qualificata per l'attuale edizione: "La Roma non è in Champions League quest’anno, ma nelle precedenti stagioni aveva dato un contributo importante per il ranking Uefa italiano. Invece avendo il posto sicuro si proteggerebbero gli investimenti dei club".