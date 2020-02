Zaniolo: un anno fa il giallorosso diventava il più giovane marcatore italiano in Champions (VIDEO)

Era il 12 febbraio del 2019, esattamente un anno fa Nicolò Zaniolo poneva un altro importante tassello nella sua ascesa diventando il più giovane marcatore italiano nella storia della Champions League. Nella sfida d'andata col Porto, infatti, fu decisiva proprio una doppietta del numero 22 della Roma, nella gara di ritorno poi si consumò l'eliminazione della squadra di Di Francesco, sconfitta 3-1 in Portogallo.

#OTD last year, Nicolò Zaniolo became youngest Italian player in history to score 2 goals in a #UCL match ⚽️⚽️#OnThisDay | @ASRomaEN pic.twitter.com/whLoGNRAp7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2020