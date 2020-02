Siviglia, incontro a Nyon con l'Uefa: rassicurazioni sull'emergenza coronavirus e la trasferta a Roma

La Roma affronterà il Siviglia negli ottavi di finale di Europa League con il match d'andata in programma il prossimo 12 marzo allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán e il ritorno il 19 marzo all'Olimpico. Anche lo sport è condizionato dall'emergenza Coronavirus, che vede l'Italia uno dei paesi con il più alto numero di persone positive al virus. Per questo, come scrivono in Spagna, l'Uefa ha incontrato a Nyon in una riunione le squadre coinvolte con particolare attenzione ai club che si recheranno nei paesi focolaio del contagio, tra questi appunto l'Italia.

Sulla situazione è intervenuto Jesús Arroyo, vicedirettore generale del Siviglia: "Le autorità italiane ci hanno trasmesso tranquillità. Abbiamo avuto un incontro con l'Uefa dopo il sorteggio (ieri a Nyon, ndr) e il messaggio è rassicurante, l'evoluzione della situazione verrà monitorata nei prossimi giorni. Tutto lascia intendere che non vi sarà alcuna incidenza sugli ottavi".

