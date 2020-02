Roma-Gent, PEROTTI: "Era importante vincere, ma dobbiamo migliorare. Ora testa al Lecce"

Queste le parole di Diego Perotti al termine del match della Roma, vinto per 1-0 contro il Gent e valido per i sedicesimi di andata di Europa League.

PEROTTI A SKY SPORT

Che significato ha questa vittoria?

Sicuramente era importante vincere per togliersi da dosso questo brutto periodo dove non riuscivamo a trovare la vittoria. Ce la giocheremo là ma vincere era molto importante per noi oggi.

Vi è mancato qualcosa nella precisione?

Si dobbiamo migliorare, abbiamo segnato con una buona giocata e poi gestito bene la palla ma non siamo stati capaci a finalizzare meglio, abbiamo anche avuto sfortuna ma era importante vincere per toglierci quel peso. Ora pensiamo al Lecce.

Che spiegazione ti sei dato di tutte queste sconfitte?

Se avessi spiegazioni le avrei comunicate e avrei provato a modificare quello. L’unica strada è lavorare, proviamo sempre a migliorare, sappiamo che non stiamo facendo bene. Oggi abbiamo sofferto come squadra ma io almeno personalmente l’unica strada che conosco è lavorare.

PEROTTI A ROMA TV

Non è un brutto risultato, va difeso...

Volevamo un risultato più ampio, ma era molto importante non prendere gol. Lì sarà dura, ma era una vittoria che ci serviva e ci mancava, ora possiamo pensare al Lecce.

C'è stato un calo...

Sì, dobbiamo migliorare e lavorare. La difesa è stata corretta, era importante fare almeno un altro gol, ma ci teniamo questa vittoria. Ora dobbiamo riposare e pensare a domenica.

Siete tornati a vincere all'Olimpico...

Dobbiamo pensare ad abituarci a vincere, lo dico sempre. Non è stato così in questo periodo, ma partiamo da oggi e speriamo di vincere anche domenica, che sarà tosta.