Roma-Gent, PEREZ: "Non potevo sognare serata migliore, ora dovremo dare il massimo nella gara di ritorno"

Queste le parole di Carles Perez, che con un suo gol ha deciso l'andata della sfida dei sedicesimi di Europa League tra Roma e Gent.

PEREZ A ROMA TV

Esordio dal primo minuto con gol, notte magica per te...

E' una serata speciale, non potevo sognare serata migliore. Sono qui per aiutare la squadra.

Ora al ritorno dovete resistere al Gent che in casa non ha mai perso.

Dovremo completare l'opera, sforzarci al massimo nella gara di ritorno. Il Gent gioca bene, è una squadra buona, ma siamo riusciti ad ottenere una vittoria e speriamo sia la prima di molte.

Come ti stai trovando nel campionato italiano?

E' un calcio molto più fisico della Liga, dove c'è più fraseggio. Qui in Italia c'è sia palleggio sia palle lunghe. Queste quattro partite sono servite ad ambientarmi, sono sicuro che con il passar del tempo aumenterà la mia confidenza.