Roma-Gent, lo striscione della Curva Sud: "Nun ponno vive in maglia giallorossa quelli che c'hanno il core sotto traccia"

Poco prima del fischio di inizio della partita tra Roma e Gent valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in Curva Sud è comparso uno striscione esposto dai tifosi giallorossi che, citando la famosa frase dello storico massaggiatore ai tempi di Campo Testaccio Angelino Cerretti , recita: "Fiore d'erbaccia, nun ponno vive in maglia giallorossa quelli che c'hanno il core sotto traccia".