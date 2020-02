Roma-Gent: giallorossi sempre a segno nelle ultime 10 partite europee

In questa serata di Europa League la Roma, nonostante la prestazione ancora poco convincente, può comunque gioire per la vittoria conquistata contro il Gent grazie al nuovo arrivato Carles Perez che, nella sua prima da titolare, è riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia giallorossa. La rete dell'esterno spagnolo, il 15° giocatore romanista andato a segno in questa stagione (in Serie A solo la Lazio con 16 e l'Inter con 17 contano più marcatori diversi in tutte le competizioni), stabilisce anche un record: la Roma infatti è sempre andata in gol in 10 partite consecutive in competizioni europee per la prima volta in assoluto nella sua storia.

È da sottolineare che otto delle ultime nove reti realizzate in Europa League sono arrivate nella prima frazione di gioco. Sono invece nove le reti giallorosse nei primi tempi, stabilendo un record nella competizione. La Roma inoltre è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 gare casalinghe in competizioni europee (11 successi e 3 pareggi), tenendo la porta inviolata in nove di queste occasioni.