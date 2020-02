Roma-Gent, FONSECA: "La cosa più importante era vincere. Non abbiamo la stessa fiducia di sempre, ma i ragazzi stanno lottando per cambiare questa situazione"

Al termine del match di Europa League tra Roma e Gent, valido per l'andata dei sedicesimi di finale, ha parlato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A ROMA TV

Era importante tornare a vincere...

Sì, era la cosa più importante e anche non prendere gol. Non è facile in questo momento, ma i ragazzi hanno lavorato e lottato per cambiare questo momento. Se mi domanda se abbiamo la stessa fiducia, è chiaro che le dico di no. Ma i giocatori vogliono cambiare questo, oggi la cosa più importante era vincere.

Sulla posizione di Cristante...

Noi abbiamo visto che al Gent piace pressare con due attaccanti. Abbiamo fatto bene la costruzione all'inizio, ma poi abbiamo poche linee di passaggio, dobbiamo rischiare di più dopo superata la prima linea di pressione.

Ci accontentiamo solo del risultato? La squadra non ha preso gol...

Sì, è stato molto importante non prendere gol per la fiducia della squadra. Non posso dire che abbiamo fatto una grandissima partita perché non è vero. Ma vincere e non prendere gol era troppo importante. Credo che con i buoni risultati la qualità di gioco possa anche migliorare.

Cosa non le è piaciuto della squadra?

Abbiamo tirato contro l'avversario, poi la squadra è migliorata. Adesso è importante che ritorni la fiducia nei giocatori, hanno provato a cambiare questo momento ma ora non abbiamo la fiducia necessaria per accelerare la partita nei momenti giusti. Io devo capire che adesso la cosa più importante sono le intenzioni della squadra, con questo risultato possiamo migliorare. Voglio dire una cosa ai tifosi: più di una volta sono stati fantastici, loro capiscono che la squadra ha bisogno di appoggio ed oggi sono stati fantastici. Voglio spendere una parola d'elogio per loro.

FONSECA A SKY SPORT

La cosa buona il risultato, la cosa meno buona che la squadra si è fermata

Si vero ma la cosa importante era vincere e non prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità ma era importante vincere per avere più fiducia perché è chiaro che siamo in un momento difficile, ma oggi i ragazzi hanno lottato per uscire da questa situazione. Il Gent è una squadra forte ma era importante vincere e non prendere gol

Ho visto tanti errori in uscita oggi, toglie fiducia questo?

Si non dobbiamo rischiare tanto in questo momento ma la squadra ora gioca così. Adesso non avendo la fiducia per fare questo gioco non dobbiamo rischiare tanto perché le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. Penso che i giocatori hanno provato a fare bene le cose ed è stato molto importante vincere oggi

Nei momenti di difficoltà si potrebbero fare degli aggiustamenti e dei cambi oppure pensa sia corretto sempre andare avanti con la propria linea?

Io non sono chiuso a cambiare. Questa stagione ho cambiato più che mai nella mia carriera ma ora non dobbiamo cambiare molto dobbiamo solo migliorare quello che la squadra sa fare. Io ho pensato a cambiare il sistema durante la partita ma non devo dare questo segnale alla squadra, ma io non sono chiuso. Quando avremo bisogno di cambiare sistema non ci sará nessun problema