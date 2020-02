Roma-Gent, CRISTANTE: "È evidente che non siamo nella nostra miglior fase, era importante non prendere gol e portare a casa il risultato"

Queste le parole di Bryan Cristante al termine del match tra Roma e Gent vinto 1-0 dai giallorossi

CRISTANTE A SKY SPORT

Oggi lavoro importante soprattutto nella prima mezzora

Si stiamo cercando di mettere in campo le disposizioni del mister nel miglior modo possibile. Co siamo abbassati un po’ troppo oggi ed era difficile esprimerci, quando stiamo più alti e abbiamo la palla ci esprimiamo meglio

Sembra che a un certo punto delle partite spegnete l’interruttore

È sotto gli occhi di tutti che nn siamo nella nostra migliore fase, ma era importante vincere anche se con meno spettacolo. Non dovevamo prendere gol, essere compratti e portare a casa la vittoria che era la cosa più importante da fare

Sei sempre più giocatore di equilibrio ora e vai poco davanti. È un modo nuovo per trovare padronanza del centrocampo?

Si è una richiesta del mister perché costruendo a 3 è difficile andare in avanti, magari in altri periodi quando saremo piú sereni e arriveranno i risultati ci sará la possibilità di alzarci un po’ di più. Oggi era fondamentale dare equilibrio per non prendere gol

Il calo è stato più fisico o mentale?

Non siamo né la prima né l’ultima squadra che ha questi momenti nella storia del calcio. È un insieme di tanti fattori che messi insieme creano questi blocchi ma come ho detto prima la cosa importante era non prendere gol e portare a casa il risultato. Ora dobbiamo ripartire e vincere più partite possibile che ci serviranno per poi riprendere anche il nostro gioco