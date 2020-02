Roma-Gent, cambio in casa giallorossa: esce Spinazzola, entra Santon. L'ex Juventus va direttamente negli spogliatoi

Non una grande partita da parte di Spinazzola che infatti, dopo una prestazione poco convincente, al 69' del match di Europa League con il Gent, valida per l'andata dei sedicesimi di finale, è stato sostituito facendo entrare al suo posto Santon. L'ex Juventus non si è fermato in panchina ma si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Da capire comunque se il giocatore ha avuto qualche problema fisico.