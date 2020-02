Pellegrini, domani controlli a Villa Stuart: in dubbio per il Gent

Era uscito dal campo a scopo precauzionale all'intervallo del match con il Lecce, ma Lorenzo Pellegrini resta ancora sotto osservazione per l'affaticamento muscolare che ha costretto il tecnico Paulo Fonseca a richiamarlo in panchina ieri.

Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, il centrocampista giallorosso si sottoporrà domani a una visita controllo presso la clinica Villa Stuart per valutare il suo problema alla coscia sinistra. Resta in dubbio quindi per la trasferta di Gand di giovedì prossimo, con la Roma impegnata in casa del Gent per la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League.

(sky sport)