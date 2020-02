Gent-Roma, SPINAZZOLA: "Non siamo venuti a difenderci. Gara complicata, ma faremo la nostra partita"

Nel prepartita di Gent-Roma, ritorno dei sedicesimi di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Partita da dentro e fuori, avversario complicato come si è visto anche all'andata...

"Sarà una partita più complicata dell'Olimpico, lo sappiamo, ci sarà l'ambiente che spingerà la squadra. Il Gent è una squadra fisica, dobbiamo gestire bene la profondità, all'andata ci hanno messo in difficoltà".

La Roma non deve snaturarsi...

"Non possiamo venire qui a difenderci per 90 minuti e basta. Dobbiamo fare la nostra partita e pesare che siamo sullo 0-0".

E' una partita che serve anche per la continuità?

"Lo speriamo tutti. Questa sera è una partita da dentro o fuori, è fondamentale, poi penseremo al campionato".