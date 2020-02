Gent-Roma, PETRACHI: "Sono fiducioso, vogliamo arrivare fino in fondo. Sottovalutare il Gent sarebbe da stupidi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Gent-Roma, ritorno dei sedicesimi di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il ds giallorosso Gianluca Petrachi. Le sue dichiarazioni:

PETRACHI A SKY SPORT

Che atteggiamento si aspetta dalla squadra?

"E' una partita da dentro o fuori, mi aspetto un atteggiamento importante. Sono fiducioso".

Su Carles Perez...

"Il primo impatto contro il Sassuolo non mi è piaciuto e glielo avevo detto, serve più anima in Italia. Il ragazzo ha risposto nelle partite successive, può crescere e migliorare. Sta lavorando bene e si può ritagliare uno spazio importante".

Non era il caso di provare il campo ieri sera?

"Il mister non è favorevole a fare la rifinitura fuori. I ragazzi nel riscaldamento sanno fare le loro valutazioni. Su un campo del genere non vanno sbagliati i tacchetti".

PETRACHI A ROMA TV

Quale sarà la motivazione principale?

"Da quando è iniziata la stagione abbiamo detto che teniamo alla competizione e vogliamo andare più avanti possibile, i ragazzi sono consapevoli. Mi auguro la squadra faccia una prestazione importante".

Ci sono giocatori di caratura internazionale nella Roma...

"L'esperienza non manca, alla fine bisogna ragionare da squadra. Anche i più giovani devono calarsi in una partita da dentro e fuori. E' importante che la squadra faccia la prestazione considerando anche i consigli dei giocatori più esperti ai più giovani".

In Italia è una competizione spesso snobbata. Può creare autostima?

"E' vero, c'è chi snobba l'Europa League ma credo sia una competizione importante che fa crescere l'autostima, dà forza di giocare in Europa e dà esperienza ai giovani. Ben venga di andare fino in fondo, è il nostro obiettivo e speriamo che i ragazzi capiscano che devono dare qualcosa in più".

Il Gent in casa non ha mai perso, non bisogna sottovalutarlo...

"Non credo, sarebbe da stupidi. Credo che la squadra sia in salute, si sta allenando bene. L'ho vista prima del Lecce e prima di oggi: c'è voglia ed intensità".

Cosa le piacerebbe vedere di Roma-Lecce?

"Il coraggio. Venivamo da un momento difficile, ma abbiamo avuto il coraggio di giocare a calcio. Dobbiamo continuare".