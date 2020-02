Si avvicina il calcio d'inizio della sfida tra Gent e Roma, in programma stasera alle 18.55. E a poche ore dal via della gara di ritorno valida per i sedicesimi di Europa League, sulla città di Gand sta cadendo nevischio, come testimoniato dai giornalisti sul posto. Ecco la situazione attuale alla Ghelamco Arena, dove la temperatura al momento si aggira sui 2 gradi.