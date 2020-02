Gent-Roma: mercoledì rifinitura alle 11 a Trigoria, alle 18.45 Fonseca in conferenza stampa alla Ghelamco Arena

Dopo il Lecce, è tempo di Europa League. La Roma è attesa dal ritorno dei sedicesimi contro il Gent, dopo l'1-0 dell'Olimpico in favore dei giallorossi, giovedì alle 18.55. Mercoledì, alla vigilia del match, la Roma sosterrà l'allenamento di rifinitura alle 11 a Trigoria, prima di partire per il Belgio dove alle 18.45, alla Ghelamco Arena, è in programma la conferenza di Fonseca e di un calciatore giallorosso.

Il Gent, invece, si allenerà alla 10.30, mentre alle 13 l'allenatore Thorup, accompagnato da un calciatore, interverrà in conferenza stampa.