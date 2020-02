Gent-Roma, Kluivert specialista dei gol in trasferta: quattro su sei arrivano lontano dall'Olimpico

La Roma pareggia a Gand e grazie al risultato della partita di andata si qualifica agli ottavi di Europa League. Come riporta il portale Opta Sport il gol giallorosso arrivato grazie a Justin Kluivert è frutto dell'unico tiro nello specchio della porta di tutta la partita. L'olandese è riuscito con questo gol a siglare il 67% delle sue reti stagionali in trasferta, con una media di quattro su sei. Inoltre con la maglia giallorossa il numero 99 ha una media gol di uno ogni tre partite in Europa (4 su 12), mentre scende a uno ogni dodici partite in Serie A (4 su 46).