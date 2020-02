Gent-Roma, incontro tra le dirigenze alla Ghelamco Arena: presenti Baldissoni, Conti e Zubiria (FOTO)

Come di consueto in occasione delle competizioni europee, è andato in scena l'incontro tra le due dirigenze di Gent e Roma in vista della sfida che si disputerà alle 18.55 alla Ghelamco Arena, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Come mostrato su Twitter dal club belga, la dirigenza del Gent, guidata dal presidente De Witte, ha ricevuto presso il ristorante della Ghelamco Arena i dirigenti giallorossi: presenti Baldissoni, Bruno Conti, Zubiria e Gombar.

(foto KAA Gent)

Ten years after our last meeting in @Stadgent, it was an honor to receive the @OfficialASRoma board in our own restaurant in the Ghelamco Arena. How times have changed... Grazie e che vinca la squadra migliore! #UEL #GntRom #kaagent pic.twitter.com/3ddMK0LVca

— KAA Gent (@KAAGent) February 27, 2020