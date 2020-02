GENT-ROMA: arbitra Sanchez Martinez. Prima volta sia per i giallorossi che per i belgi

Sarà spagnola la squadra arbitrale che dirigerà il match di ritorno tra Gent e Roma, valido per i sedicesimi di Europa League. Il fischietto sarà quello di José María Sánchez Martínez con Raúl Cabañero Martínez e Roberto Alonso Fernández a svolgere i compiti degli assistenti. IV uomo sarà Pablo González Fuertes, mentre al VAR opereranno Carlos del Cerro Grande e, come AVAR, Javier Estrada Fernández.

Sarà il primo confronto, sia per Roma che per Gent, con il fischietto classe 1983 di Lorca, nella comunità di Murcia. Per lui 6 partite di Europa League, tra fase di qualificazione e finale, in carriera: in una di queste, Rennes-Celtic dello scorso settembre, assegnò due calci di rigore.