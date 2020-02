Gent: rifinitura alla vigilia del ritorno dei sedicesimi

Il Gent scende in campo per la rifinitura alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League che domani vedranno la Roma ospite in Belgio. Nei primi 15 minuti aperti alla stampa, la formazione di Thorup ha iniziato l'allenamento con una fase di attivazione a base tecnica, prima di posare il pallone per mettersi a correre lungo il perimetro del campo. A seguire, torello per la rosa belga.