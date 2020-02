Gent, Odjidja-Ofoe: "Domani dovremo fare la partita perfetta, non ci dobbiamo sentire inferiori alla Roma"

HLN - Il Gent crede ancora di poter ribaltare l'1-0 dell'andata e qualificarsi quindi al prossimo turno di Europa League, facendo affidamento al sostegno dei propri tifosi che numerosi gremiranno gli spalti del Ghelamco Arena. Ne è convinto il capitano del Gent, Vadis Odjidja-Ofoe il quale, alla vigilia del match con la Roma, ha rilasciato un'intervista al portale belga dove ha dichiarato: "Nella partita di andata abbiamo mostrato troppo rispetto nel primo quarto d'ora. Non è necessario, perché dopo siamo stati la squadra migliore. Forse non sarebbe una cattiva idea credere un po' più in noi stessi. Dobbiamo essere più aggressivi. La Roma è una buona squadra, ma dire che siamo rimasti colpiti: no. Nella gara dell'Olimpico ho commesso due errori. Ho fatto la scelta sbagliata in due momenti cruciali del match. Non sono riuscito a dormire per questo". Poi il centrocampista belga ha concluso: "Domani dovremo giocare la partita perfetta, ma non dovremo sentirci inferiori a loro. Possiamo ancora superare il turno".

