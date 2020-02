Gent, Depoitre: "Roma favorita, ma non dobbiamo crearci un complesso di inferiorità"

SPORTMAGAZINE - Giovedì sera la Roma ospiterà il Gent per la partita valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Tra i tanti argomenti affrontati nell'intervista rilasciata al portale belga, l'attaccante dei bufali Laurent Depoitre si è soffermato anche sulla sfida dello Stadio Olimpico in programma giovedì alle ore 21. Queste le sue parole:

Il doppio impegno con la Roma.

Sono abbastanza combattuto sul sorteggio. Avendo finito al primo posto nel gruppo, abbiamo pescato la Roma. Il Wolfsburg ha finito dietro di noi e invece ha preso il Malmö. Sulla carta, è più facile per loro che per noi. Ricordo quando ci siamo lamentati perché volevamo affrontare avversari di livello. Adesso abbiamo la nostra opportunità con una grande squadra come la Roma. E’ una squadra italiana, e le squadre italiane sono sempre molto forti in teoria. Noi abbiamo le nostre possibilità, soprattutto grazie al ritorno in casa. Non siamo favoriti, ma ci faremmo un torto se ci creassimo un complesso di inferiorità. Quando giochi contro una grande questo ti permette di vedere quali sono i tuoi difetti, quindi può essere solo una grande occasione.

