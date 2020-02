Gent, De Witte (pres.): "Roma forte, ma ho fiducia nella possibilità di passare il turno"

Al magazine ufficiale del club belga, ha parlato il presidente del Gent, De Witte in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Roma in programma alle 18.55 alla Ghelamco Arena: "Mancano tre giornate alla fine del campionato ma ora è tempo di focalizzarsi sull’Europa. Abbiamo percorso un ottimo cammino fino ad ora. L’anomalia è rappresentata dal raggiungimento degli ottavi di Champions nel 2016 o quando abbiamo eliminato il Tottenham dall’Europa League nel 2017. Sfide difficili ci stimolano a far vedere di cosa siano capaci di fare la città, la squadra, i tifosi. Contro una squadra forte come la Roma abbiamo mostrato la nostra forza e dopo il risultato dell’andata ho fiducia nella possibilità di proseguire nella competizione".

(kaagent.be)