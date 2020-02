In vista dell'andata dei sedicesimi di Europa League tra Roma e Gent, anche il presidente del club belga, De Witte, ha commentato il momento della squadra di Fonseca: "Si potrebbe dire che ora è il momento giusto per colpire la Roma, europea è sempre diversa da una partita di campionato. Comunque non partiamo certamente sconfitti, spero di poter ottenere un risultato che lasci aperte le possibilità di qualificazione al ritorno".

