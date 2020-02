Gent, David: "Con la Roma la partita più importante della mia carriera. Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico"

NIEUWBLAD.BE - Dopo più di due mesi la Roma riprende il cammino di Europa League affrontando giovedì sera all'Olimpico il Gent per l'andata dei sedicesimi di finale. I giallorossi dovranno fare molta attenzione al giovane attaccante Jonathan David il quale, in questa prima parte di stagione, si è rivelato in parecchie occasioni decisivo in zona offensiva. Non a caso, con 15 gol totali, risulta essere il miglior marcatore dei bufali. Il giocatore canadese ha oggi rilasciato una lunga intervista al quotidiano belga e tra i tanti argomenti affrontati c'è anche quello sulla sfida con la Roma. Queste le sue parole: "Siamo concentrati alla prossima partita, quella di giovedì sera con la Roma, forse il match più importante della mia carriera. La Roma è assolutamente una squadra top, ha un numero incredibile di calciatori di qualità e non vedo l’ora di giocare nel bellissimo Stadio Olimpico".

