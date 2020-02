Gent, David: "Contro la Roma possiamo farcela, dobbiamo finire il nostro lavoro" (VIDEO)

Dopo l'1-0 ottenuto all'Olimpico la scorsa settimana, la Roma ora si appresta a giocare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, in programma giovedì alle ore 18,55. In vista proprio del match della Ghelamco Arena il club belga ha pubblicato un video sul proprio profilo Twitter dove Jonathan David chiama i tifosi a sostenere la squadra per cercare di ribaltare il risultato di andata. "Abbiamo giocato a Roma e abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare. Ora giochiamo in casa e dobbiamo finire il nostro lavoro. Insieme. Quindi facciamolo!" le parole dell'attaccante del Gent.