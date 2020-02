FONSECA: "Il Gent è una squadra forte, ma giocheremo per vincere"

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro il Gent, e poco prima della conferenza stampa, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare:

Loro sono sicuri di passare, gara complicata?

Si, è una squadra forte come hanno già dimostrato. Non hanno mai perso in casa ed hanno fatto sempre gol. SOno molto forti qui, per questo è una gara importantissima e difficile ma siamo preparati

L'Europa League che significato ha?

Significa che domani dobbiamo giocare per vincere, sappiamo che è importante per noi, come tutte le partite. Ci dobbiamo solo concentrare in vista di domani

Quanto è importante l'apporto dei giocatori di esperienza?

Sono importanti, ma abbiamo anche dei giovani. Questo mix di età è importante per la squadra