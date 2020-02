Bisognerà aspettare per avere il quadro completo delle partecipanti agli ottavi di finale di questa edizione dell'Europa League. Non verrà disputata, infatti, la partita tra Salisburgo ed Eintracht, prevista inizialmente per stasera alle 21.00. Le autorità austriache hanno optato per un rinvio del match a causa dell'allerta meteo. A comunicarlo è il sito ufficiale Uefa, che ha reso nota anche la data e l'ora del recupero: il match verrà disputato nella giornata di domani alle 18.

(uefa.com)

