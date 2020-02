Europa League, pari del Gent in campionato: 1-1 con l'Anderlecht

Aspettando la sfida con la Roma, il Gent viene frenato in campionato. La formazione belga, avversaria dei giallorossi nei sedicesimi di Europa League, non va oltre l'1-1 contro l'Anderlecht nono in classifica nel 25esimo turno di Pro League e perde la chance per avvicinarsi alla vetta. In classifica il Gent mantiene il secondo posto con 49 punti ma resta a -8 dalla capolista Bruges.