Europa League: la Roma supera i sedicesimi di finale per la 14a volta nella propria storia

La Roma pareggia 1-1 in casa del Gent e grazie al risultato dell'Olimpico, 1-0 grazie alla rete di Perez, si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, come riporta il portale Opta Sport, sono riusciti a superare lo scontro con i sedicesimi di finale 14 volte su 16, considerando la vecchia Coppa UEFA e l'attuale Europa League.

Per la prima volta nel 2020 i giallorossi allenati da mister Fonseca sono rimasti imbattuti in tre gare di fila, tra campionato e coppe. Inoltre la Roma è la prima squadra italiana a trovare la via del gol per undici partite di fila in competizioni europee dopo Napoli, tra il 2016 e il 2018.