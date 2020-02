Europa League: il Gent batte l’Eupen in campionato e si porta a -6 dalla vetta

Il Gent, prossimo avversario della Roma ai sedicesimi di Europa League, ha battuto in campionato l’Eupen in trasferta. Gli uomini di Jess Thorup hanno vinto 3-2 grazie alle reti di David (al 5′ e al 12′) e Castro-Montes (all’84’) portandosi così al secondo posto in classifica a -6 dalla vetta.