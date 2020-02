Europa League: l'Inter supera il Ludogorets con le reti di Eriksen e Lukaku. Successi anche di Sporting, Shakhtar ed Eintracht. Ajax ko con il Getafe

Al via il primo round dei sedicesimi di finale di Europa League. Sono andate in scena le partite delle 19, che hanno visto l'altra italiana in campo oltre alla Roma, l'Inter di Conte, vincere in casa del Ludogorets con le reti di Eriksen e Lukaku su rigore. Vincono anche Sporting, Shakhtar, Eintracht e Getafe.

I risultati finali:

Club Brugge-Manchester United 1-1 (15' Dennis, 36' Martial)

Sporting-Istanbul Basaksehir 3-1 (3' Coates, 44' Sporar, 51' Vietto, 77' Visca)

Copenhagen-Celtic Glasgow 1-1 (14' Edouard, 52' N'Doye)

Ludogorets-Inter 0-2 (71' Eriksen, 95' Lukaku)

Cluj-Siviglia 1-1 (59' Deac, 82' En-Nesyri)

Shakhtar Donetsk-Benfica 2-1 (56' Patrick, 66' Pizzi, 72' Kovalenko)

Eintracht Francoforte-Salisburgo 4-1 (12', 43' e 53' Kamada, 56' Kostic, 85' Hee-Chan)

Getafe-Ajax 2-0 (37' Dayverson, 93' Kenedy)