Europa League: crolla parte del tetto dello stadio del Gent a causa della tempesta 'Ciara'

La tempesta "Ciara", che si è abbattuta nel Nord Europa, ha colpito anche la città sede del match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra il Gent e la Roma in programma il prossimo 27 febbraio. Come fa sapere il sito ufficiale del club, anche lo stadio che ospiterà il match, la Ghelamco Arena, ha subìto dei danni: nella serata di lunedì sono crollati alcuni pannelli del tetto dello stadio, ma la struttura portante è intatta. Sono in corso indagini e ulteriori controlli per riparare il danno e "non compromettere le future competizioni", aggiunge il club.

(Foto Kaagent.be)

(kaagent.be)

