Champions League: l'Atalanta travolge il Valencia per 4-1. Il Lipsia di Schick vince in casa del Tottenham per 1-0

Terminano le due sfide valevoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. A scendere in campo questa sera sono state l'Atalanta contro il Valencia e il Lipsia in casa del Tottenham. Gli uomini di Gasperini travolgono con un netto 4-1 la squadra spagnola, grazie alla doppietta di Hateboer e alle reti di Ilicic e Freuler; per il Valencia in gol va Cheryshev.

Il Lipsia invece riesce a espugnare per 1-0 il New White Hart Lane, grazie a una rete di Timo Werner su calcio di rigore. La squadra di Mourinho dopo la rete dei tedeschi non riesce a trovare la rete del pari e dovrà giocarsi tutte le proprie possibilità in trasferta alla Red Bull Arena. Entrambe le partite di ritorno sono in programma il 10 marzo.