Champions League: la Juventus cade in casa del Lione 1-0. Il City vince 2-1 in rimonta con il Real Madrid

Si sono concluse le ultime due sfide valevoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City. I bianconeri sono stati battuti per 1-0 dagli uomini dell'ex Roma Rudi Garcia grazie alla rete decisiva di Tousart al 31'.

La gara del Bernabeu è terminata invece sul risultato di 2-1 per i Citizens. Il match è rimasto in equilibrio fino al 60' di gioco quando Isco ha sbloccato il punteggio portando la propria squadra in vantaggio. Gli inglesi hanno prima trovato il pari con Gabriel Jesus al 78' e poi hanno completato la rimonta con De Bruyne all'83' su calcio di rigore. Da segnalare che i Blancos hanno giocato gli ultimi minuti della partita in 10 per l'espulsione di Sergio Ramos. Entrambe le gare di ritorno si giocheranno il 17 marzo prossimo.