Champions League, 1-1 tra Napoli e Barcellona. Vince il Bayern in casa del Chelsea: è 0-3

Finisce in parità l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona: al San Paolo è 1-1. Azzurri in vantaggio col 121esimo gol di Mertens, pareggiato nella ripresa da Griezmann. Nell'altra gara nessun problema per il Bayern Monaco in casa del Chelsea: è 0-3 grazie alla doppietta di Gnabry e al gol di Lewandowski