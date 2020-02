Barcellona, Setien: "I giocatori hanno ancora in mente le rimonte con Roma e Liverpool"

È sempre vivo nelle menti dei giocatori del Barcellona il brutto ricordo delle sconfitte subite con Roma e Liverpool che, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, ha portato all'eliminazione dei blaugrana dalla Champions League. A tal proposito ne ha parlato il tecnico del club catalano Quique Setien il quale, intervenuto ieri nella conferenza stampa di presentazione al match di questa sera contro il Napoli, valido per l'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, ha ammesso: "In realtà abbiamo parlato molto poco delle rimonte con Roma e Liverpool, ma sono sicuro che ce l’avranno ancora in mente. Abbiamo disputato gare difficili e penso che la squadra stia bene. Continueremo per questa strada e sono sicuro che manterremo questo livello che abbiamo già da un po' di tempo".