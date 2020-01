Gent, David: "Con la Roma abbiamo una possibilità, se ci impegniamo tutto può succedere"

Jonathan David, trequartista del Gent, ha concesso una lunga intervista al portale sportivo belga. Il talento classe 2000 ha parlato del momento della sua squadra, prossima avversaria della Roma in Europa League, nonché delle voci di mercato che lo riguardano. David ha poi rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla doppia sfida prevista per la fine di febbraio contro i giallorossi. Queste le sue parole: "Abbiamo sicuramente una possibilità. Se ci mettiamo passione ed impegno tutto può succedere. Sappiamo che la Roma è una buona squadra e ci prepareremo per questo".

(sporza.be)

