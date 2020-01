Europa League, tris del Gent sul Mouscron-Peruwelz: decisiva la doppietta di David

Il Gent, avversaria della Roma nei sedicesimi di finale di Europa League, ha questa sera disputato la gara valida per la 22° giornata del campionato belga contro il Mouscron-Peruwelz vincendo per 3-1. La squadra di casa è passata in vantaggio dopo appena 9' di gioco grazie alla rete di Depoitre. Al 53' la situazione è tornata in parità con il gol di Osabutey rivelatosi in seguito inutile vista la doppietta di David decisiva per il successo del Gent. Con questo risultato gli uomini del tecnico Jess Thorup, con una partita in più, si portano al secondo posto nella classifica della Pro League superando il Charleroi, reduce dall'1-1 con il KAS Eupen, a -7 dalla capolista Brugge impegnata domani nel match con l'Anderlecht.