Europa League, Gent-Genk 4-1: vittoria in rimonta per i prossimi avversari della Roma. Segna anche l'ex Wolfsberger Niangbo

Il Gent ha vinto contro il Genk 4-1 nella gara di Jupiler League appena conclusa. I prossimi avversari della Roma in Europa League sono riusciti a ribaltare il risultato dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Il Genk era passato in vantaggio al 16' con Bongonda. Al 45' però, è arrivato il momentaneo pareggio del Gent con il terzino sinistro, Mohammadi, che ha ricevuto palla sul secondo palo e trafitto il portiere. Poi sono arrivate le reti di Bezus al 52', Odjidja-Ofoe all'88' e l'ex Wolfsberger Niangbo al 94'.