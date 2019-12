Europa League, vittoria del Gent in campionato: contro lo Standard Liegi finisce 1-0

Il Gent, prossimo avversario della Roma ai sedicesimi di Europa League, chiude il proprio 2019 con una vittoria. La squadra belga allenata da Thorup conquista i tre punti contro lo Standard Liegi con il risultato di 1-0, in quella che era una partita chiave in ottica campionato. I "bufali" riescono momentaneamente a scavalcare l'Anversa, che ha una partita in meno, e portarsi al secondo posto in classifica a quota 39, a 10 punti dalla capolista Brugge. A siglare il gol della vittoria è stato Sven Kums al minuto 83.